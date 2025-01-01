Меню
Персоны
Адам МакКей
Награды
Награды и номинации Адам МакКей
Adam McKay
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Адам МакКей
Оскар 2016
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2022
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2019
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучший сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший драматический сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший драматический сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Special (Live)
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
BAFTA 2016
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотая малина 2006
Худший сценарий
Номинант
