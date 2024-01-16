События происходят в гламурном мире, среди богатых и знаменитых представителей мировой элиты. В центре сюжета оказывается девушка по имени Имоджин Скотт. Она оказалась вовлечена в убийство, которое произошло на шикарном средиземноморском корабле. Все гости и сотрудники лайнера становятся подозреваемыми в преступлении. Чтобы доказать, что она ни в чем не виновата, Имоджин начинает сотрудничать с человеком, которого она просто терпеть не может. Он — легендарный детектив, волею случая оказавшийся на экипаже.