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Киноафиша Сериалы Смерть и другие подробности

Смерть и другие подробности (2024 - …)

Death and Other Details 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

События происходят в гламурном мире, среди богатых и знаменитых представителей мировой элиты. В центре сюжета оказывается девушка по имени Имоджин Скотт. Она оказалась вовлечена в убийство, которое произошло на шикарном средиземноморском корабле. Все гости и сотрудники лайнера становятся подозреваемыми в преступлении. Чтобы доказать, что она ни в чем не виновата, Имоджин начинает сотрудничать с человеком, которого она просто терпеть не может. Он — легендарный детектив, волею случая оказавшийся на экипаже.

Смерть и другие подробности - трейлер первого сезона
Смерть и другие подробности  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Вайолетт Бин
Вайолетт Бин
Линда Эмонд
Линда Эмонд
Пола Берроуз
Рахул Коли
Рахул Коли
Анджела Чжоу
Анджела Чжоу
София Рид-Ганцерт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Смерть и другие подробности - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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