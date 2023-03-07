Ребекка Фергюсон подозревает, что живет во лжи в трейлере постапокалиптического сериала «Бункер»

Потоковый сервис Apple TV+ представил тизер-трейлер постапокалиптического сериала «Бункер» (Silo), являющегося многосерийной экранизацией цикла антиутопических романов Хью Хау. Ведущую роль в шоу сыграла звезда «Дюны» и франшизы «Миссия: невыполнима» Ребекка Фергюсон.

Действие развернется в далеком будущем, где из-за отравленного воздуха выжившим людям пришлось переселиться в огромный подземный бункер. Он уходит далеко вглубь земли и защищает население от находящихся на поверхности токсинов. В этом обществе все должны следовать определенному уставу, которые нельзя нарушать. Все, кто пытается узнать причину создания подземного мира, неизменно исчезают, из-за чего загадок вокруг защитного сооружения становится еще больше. Главная героиня — инженер по имени Джульетта (Фергюсон), пытающаяся выяснить причину смерти своего возлюбленного. Попытки докопаться до истины проводят женщину к шокирующему открытию, в результате которого она поймет, что все во что она верила, является ложью.

В остальной актерский состав вошли Тим Роббинс, Дэвид Ойелоуо, Рашида Джонс, Фердинанд Кингсли, Харриет Уолтер, Эви Нэш, Чиназа Уче, Иэн Глен и Коммон. Шоураннером выступил номинант на премию «Эмми» Грэм Йост («Правосудие»). Первые три эпизода из десяти заявленных срежиссировал Мортен Тильдум («Игра в имитацию»)

Двухсерийная премьера «Бункера» состоится 5 мая. Последняя серия выйдет 30 июня.