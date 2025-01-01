Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Чарльз Дэнс
Награды
Награды и номинации Чарльза Дэнса
Charles Dance
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Чарльза Дэнса
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Best Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Без этой сцены не было бы «Человека-бензопилы»: почему Почита превратился в собаку?
Кто маньяк в сериале «Как приручить лису»? Самые популярные догадки зрителей перед финалом
В «Человеке-бензопиле» 2025 года нашли умную отсылку к «Атаке титанов»: показываем, если вы моргнули в этот момент
Да, не по книгам – но режиссеру не стыдно: «Ведьмак» от Netflix точно не повторит главную ошибку «Игры престолов»
Дело в шляпе – и герои теста тоже: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с мужскими головными уборами
HBO переписывает историю: в сериале по «Гарри Поттеру» покажут сцены, которых не было ни в фильме, ни в книге
«Ветра зимы» окончены, но Мартин не в восторге: писатель ходит по судам, вместо того, чтобы писать самостоятельно
Вот что значит пощекотать нервы: 6 самых страшных эпизодов сериалов за последние годы — от вампиров до одержимого лифта
«Последний обряд» как «последний заезд» — затянулся: «Заклятие» собрало $480 млн, и авторы переобулись — впереди еще один фильм
«Нам показалось правильным»: в 5-м сезоне «Очень странных дел» раскроют 2 главные загадки сериала – ответы наконец «замкнут круг»
Гарри и Дамблдор смотрятся в зеркало, прошлое Волан-де-Морта: в «Философском камне» было 10+ вырезаных сцен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667