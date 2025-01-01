Меню
Киноафиша Персоны Чарльз Дэнс Награды

Награды и номинации Чарльза Дэнса

Charles Dance
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Best Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002 Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025 Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
