Персоны
Джейсон Александр
Награды
Награды и номинации Джейсона Александра
Jason Alexander
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джейсона Александра
Золотой глобус 1998
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
