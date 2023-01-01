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Постер к сериалу 20 декабря
Постер к сериалу 20 декабря
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
Киноафиша Сериалы 20 декабря

20 декабря (1982 - 1982)

20 декабря 12+
Год выпуска 1982
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 4 часа 20 минут
О чем сериал

В 1917 году для наведения порядка в стране и борьбы с контрреволюцией и саботажем создана ВЧК...
 

В ролях
В ролях
Кирилл Лавров
Кирилл Лавров
Эммануил Виторган
Эммануил Виторган
Сергей Юрский
Сергей Юрский
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Андрей Толубеев
Андрей Толубеев
Георгий Дрозд
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
20 декабря - Сезон 1 Сезон 1
1982, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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