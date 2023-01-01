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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Смотрите на
Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Киноафиша
Сериалы
20 декабря
20 декабря (1982 - 1982)
20 декабря
12+
драма
криминал
исторический
Год выпуска
1982
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
1 час 5 минут
Телеканал
ЦТ СССР
Продолжительность сериала
4 часа 20 минут
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О чем сериал
В 1917 году для наведения порядка в стране и борьбы с контрреволюцией и саботажем создана ВЧК...
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В ролях
В ролях
Кирилл Лавров
Эммануил Виторган
Сергей Юрский
Михаил Козаков
Андрей Толубеев
Георгий Дрозд
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
1982,
4 эпизода
Кадры из сериала
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