Черная комната. Замкнутое пространство. События развиваются плавно и неторопливо. Все фразы и жесты персонажей скрывают в себе особый, секретный, пока еще совершенно неочевидный смысл. Но чувствуется: надо следить в оба, обращая особое внимание на детали. В каждом эпизоде — два-три главных персонажа, между которыми происходит драма. Часто в переносном, а порой и в прямом смысле. Не существует вчера и завтра. Есть лишь этот момент. Зачастую во время происходящего стирается грань между прошлым и реальностью.