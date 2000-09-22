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Постер сериала Черная комната
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Киноафиша Сериалы Черная комната

Черная комната (2000 - 2001)

Chyornaya komnata 18+
Год выпуска 2000
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал РЕН-ТВ
Продолжительность сериала 8 часов 30 минут

О чем сериал

Черная комната. Замкнутое пространство. События развиваются плавно и неторопливо. Все фразы и жесты персонажей скрывают в себе особый, секретный, пока еще совершенно неочевидный смысл. Но чувствуется: надо следить в оба, обращая особое внимание на детали. В каждом эпизоде — два-три главных персонажа, между которыми происходит драма. Часто в переносном, а порой и в прямом смысле. Не существует вчера и завтра. Есть лишь этот момент. Зачастую во время происходящего стирается грань между прошлым и реальностью.

В ролях
В ролях
Инна Гомес
Инна Гомес
Эммануил Виторган
Эммануил Виторган
Александр Пороховщиков
Александр Пороховщиков
Роман Радов
Роман Радов
Александр Тютин
Александр Тютин
Борис Плотников
Борис Плотников
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Черная комната - Сезон 1 Сезон 1
2000, 17 эпизодов
 
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