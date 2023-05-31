К выходу готовится сериал «Кино про бандитов» с Дмитрием Нагиевым и другими звездами

Онлайн-кинотеатр Premier огласил дату выхода многосерийной криминальной комедии с Михаилом Пореченковым и Дмитрием Нагиевым «Кино про бандитов» о гангстерах, решивших снять фильм о своих буднях. Релиз сериала состоится 15 июня.

В центре сюжета — главарь ОПГ из провинциального города по имени Гавр (Пореченков). Отбыв пятнадцатилетний срок в тюрьме, герой выходит на волю и решает реализовать идею, которую он годами вынашивал, находясь в заключении. Гавр намерен снять настоящее кино про бандитов, в котором будет честно рассказано о жизни и понятиях криминальных личностей. Заручившись поддержкой своих старых приятелей в лице ворчливого таксиста Беляша (Станислав Дужников) и охранника из ЧОПа Коляна (Михаил Евланов), экс-преступники по неопытности действуют своими стандартными методами — актера (Нагиев), который должен помочь им в создании картины, они берут в заложники.

Сценарий шоу написал Андрей Бережанский («Формула преступления»). Режиссером выступил Сергей Малюгов («Под защитой»).

В остальной актерский состав вошли Анна Банщикова, Сергей Астахов, Наталья Бочкарева, Игоро Жижикин, Эммануил Виторган, Борис Каморзин, Максим Сапрыкин и Анна Снаткина.