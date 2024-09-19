В ролях
Малгожата Хаевска-Кшиштофик
Karolina
Анна Антонович
Journalist
Davina Chanel Fox
Receptionist
Robin Guillaud Bongarts
Intern
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Kamila Tarabura
Сценарист
Kamila Tarabura, Katarzyna Warnke, Maciej Kazula, Katarzyna Surmiak-Domanska
Композитор
CEL
Детали фильма
Страна
Польша / Германия
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
30 апреля 2025
Премьера в мире
19 сентября 2024
Дата выхода
|7 марта 2025
|Литва
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|N16
|27 сентября 2024
|Польша
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Производство
ATM Grupa S.A., Riva Filmproduktion, Canal+ Polska
Другие названия
Rzeczy niezbedne, Travel Essentials, Rzeczy niezbędne, Απαραίτητα είδη ταξιδίου, No one's calling, Jedźmy, nikt nie woła