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Постер фильма Предметы первой необходимости
6.2
Предметы первой необходимости - Трейлер
Киноафиша Фильмы Предметы первой необходимости
6.2

Предметы первой необходимости

, 2024
Rzeczy niezbedne
Польша, Германия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Предметы первой необходимости
6.2
Предметы первой необходимости - Трейлер
Предметы первой необходимости  Трейлер

В ролях

Дагмара Доминчик
Дагмара Доминчик
Ada
Малгожата Хаевска-Кшиштофик
Karolina
Анджей Конопка
Adam
Katarzyna Warnke
Roksana
Karol Pochec
Bronek
Пётр Журавски
Tommy
Анна Антонович
Journalist
Питер Лохмайер
Markus
Davina Chanel Fox
Receptionist
Robin Guillaud Bongarts
Intern
Режиссер Kamila Tarabura
Сценарист Kamila Tarabura, Katarzyna Warnke, Maciej Kazula, Katarzyna Surmiak-Domanska
Композитор CEL
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша / Германия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 30 апреля 2025
Премьера в мире 19 сентября 2024
Дата выхода
7 марта 2025 Литва N16
27 сентября 2024 Польша
Производство ATM Grupa S.A., Riva Filmproduktion, Canal+ Polska
Другие названия
Rzeczy niezbedne, Travel Essentials, Rzeczy niezbędne, Απαραίτητα είδη ταξιδίου, No one's calling, Jedźmy, nikt nie woła

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 15 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 20 сентября 2024

Трейлеры фильма

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Предметы первой необходимости - Трейлер
Предметы первой необходимости Трейлер
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Отзывы о фильме

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