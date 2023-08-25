Изгои Пи Джей и Джози создают бойцовский клуб, чтобы очаровать чирлидерш и лишится девственности до выпускного. По мере того, как клуб набирает обороты, самые популярные девочки в школе начинают избивать друг друга во имя самозащиты, девочки оказываются в затруднительном положении, пытаясь найти выход из ситуации, прежде чем их план будет раскрыт.
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