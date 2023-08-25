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Постер фильма Неудачницы
6.8
Неудачницы - Трейлер
Киноафиша Фильмы Неудачницы
6.8

Неудачницы

, 2023
Bottoms
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Неудачницы
6.8
Неудачницы - Трейлер
Неудачницы  Трейлер

О фильме

Изгои Пи Джей и Джози создают бойцовский клуб, чтобы очаровать чирлидерш и лишится девственности до выпускного. По мере того, как клуб набирает обороты, самые популярные девочки в школе начинают избивать друг друга во имя самозащиты, девочки оказываются в затруднительном положении, пытаясь найти выход из ситуации, прежде чем их план будет раскрыт.

В ролях

Рэйчел Сеннотт
Рэйчел Сеннотт
PJ
Айо Эдебири
Айо Эдебири
Josie
Николас Голицын
Николас Голицын
Jeff
Дагмара Доминчик
Дагмара Доминчик
Mrs. Callahan
Уэйн Пер
Уэйн Пер
Тоби Николс
Тед Фергюсон
Тед Фергюсон
Роуз Бьянка Гру
Руби Крус
Hazel Callahan
Гавана Роуз Лю
Гавана Роуз Лю
Isabel
Кайя Гербер
Кайя Гербер
Brittany
Майлз Фаулер
Майлз Фаулер
Tim
Режиссер Эмма Селигман
Сценарист Эмма Селигман, Рэйчел Сеннотт
Композитор Лео Биренберг, Charli XCX
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 25 августа 2023
Премьера в мире 25 августа 2023
Дата выхода
30 ноября 2023 Австралия MA 15+
25 августа 2023 Болгария
3 ноября 2023 Великобритания 15
3 ноября 2023 Ирландия 15A
25 августа 2023 Молдавия
1 сентября 2023 США R
25 августа 2023 Таджикистан
25 августа 2023 Узбекистан
Сборы в мире $12 976 079
Производство Orion Pictures, Brownstone Productions (II)
Другие названия
Bottoms, El club de las peleadoras, Clube da Luta para Meninas, El club de las luchadoras, Na dnie, Passivonas, Pofozóklub a gimiben, Põhjakiht, Женски боен клуб, Неудачницы, Низы, Поденки, ボトムス ～最底で最強？な私たち～, 两个小受, 垫底俱乐部, 防身術俱樂部, בוטומס, Amour et self-défense

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Неудачницы - Трейлер
Неудачницы Трейлер
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