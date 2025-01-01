Меню
Томас Винтерберг
Награды
Награды и номинации Томаса Винтерберга
Thomas Vinterberg
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Томаса Винтерберга
Оскар 2021
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2013
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
ММКФ 2005
Лучший режиссер
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 1998
Премия эстонских кинокритиков
Победитель
Берлинале 2016
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2010
Золотой берлинский медведь
Номинант
