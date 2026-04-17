Митина любовь
Митина любовь

Спектакль Митина любовь

Ленком Марка Захарова 18+
В основе спектакля повесть Ивана Бунина «Митина любовь». Это история о двух молодых людях — Митя и Катя, которые любят друг друга. У них впереди вся жизнь, но у Кати также есть мечта — стать актрисой. Митя уверен, что его любовь сильнее, но эта уверенность приводит его к мучительным переживаниям.

В попытке разобраться в своих чувствах, главный герой уезжает в усадьбу своей матери. Однако даже вдали от любимой, его мысли постоянно о Кате. В окружающей природе, местных девушках и сладком весеннем воздухе Митя ощущает её «тайное присутствие». Она для него — весь мир. Каждый день он пишет страстные письма, получая в ответ лишь редкие и скупые сообщения.

Режиссер Владислав Наставшев не в первый раз обращается к повести Бунина, что неудивительно. История несчастной любви, написанная более ста лет назад, остается актуальной и сегодня. «Любовь, страсть, человечность — эти понятия важны всегда. В нашем суетном мире часто не хватает времени, чтобы задуматься о самом важном», — говорит Наставшев.

В спектакле «Митина любовь» режиссер переосмысляет знаменитую повесть, добавляя в нее яркие музыкальные фрагменты. Наставшев выступает не только как автор инсценировки, но и в роли композитора и художника, предоставляя зрителям уникальный театральный опыт.

В ролях
Андрей Мартынов
Аня Чиповская
Июнь
Июль
23 июня вторник
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
20 июля понедельник
19:00
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
