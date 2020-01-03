Меню
Сирано де Бержерак
Киноафиша Сирано де Бержерак

Спектакль Сирано де Бержерак

Героическая комедия
Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О спектакле

Сирано де Бержерак: героическая комедия в новом свете

«Сирано де Бержерак» — это увлекательная героическая комедия о поэте и гвардейце Сирано, который скрывает свою любовь к кузине Роксане из-за своего выдающегося носа. Он становится верным спутником своего друга Кристиана, помогая ему завоевать сердце Роксаны, сочетая свою поэтическую одарённость с обаянием Кристиана.

Режиссёр спектакля, Егор Перегудов, известен своими оригинальными и динамичными постановками. В этой версии классической пьесы он смешивает элементы мюзикла с экшн-сценами, что привносит особую энергетику в спектакль. Это постановка, которая будет интересна не только любителям театра и поклонникам поэзии, но и тем, кто ценит классические произведения в современном прочтении.

Тема и концепция

Егор Перегудов отмечает: «"Сирано де Бержерак" – это пьеса в стихах про поэта и поэзию, про поэтическое восприятие мира. В эпитафии, которую Сирано сочинил для себя, есть важные слова: 

«Он был поэтом, но поэм не создал!..
Но жизнь свою зато он прожил, как поэт!»

По словам режиссёра, тема поэтического восприятия реальности в нашем современном циничном мире становится особенно актуальной. Спектакль передаёт глубокие размышления о страхе, несправедливости и агрессии, которые имеют место в современном обществе.

Уникальный каст и интерактивность

В пьесе великое множество персонажей, но в этой версии их осталось лишь семь, среди которых также присутствуют музыканты и поэты, а также внутренний мир Сирано, его мысли и фантазии. Спектакль исполнен молодыми артистами, которые на момент премьеры были студентами Школы-студии МХАТ. Они совместно сочиняли стихи и музыку, что придаёт спектаклю свежесть и оригинальность.

Фехтование и современность

Спектакль также известен своими фехтовальными сценами. По словам Перегудова, «Сирано де Бержерак» затрагивает вопросы о кодексе чести и правилах, которые были актуальны в XVII веке, и ставит их в контекст XXI века. Режиссёр рассматривает фехтование как средство общения, параллелируя его с современными комментариями в соцсетях. «Что это, если не словесный укол?» — задаётся вопросом режиссёр.

Эта постановка обещает стать интересным опытом как для верных поклонников классической драмы, так и для новых зрителей, которые ищут необычные и современные интерпретации знакомых сюжетов.

Режиссер
Егор Перегудов
В ролях
Юрий Чурсин
Аня Чиповская
Кузьма Котрелев
Игорь Золотовицкий
Антон Ефремов

Фотографии

Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак

