Спектакль Сирано де Бержерак

Сирано де Бержерак: героическая комедия в новом свете

«Сирано де Бержерак» — это увлекательная героическая комедия о поэте и гвардейце Сирано, который скрывает свою любовь к кузине Роксане из-за своего выдающегося носа. Он становится верным спутником своего друга Кристиана, помогая ему завоевать сердце Роксаны, сочетая свою поэтическую одарённость с обаянием Кристиана.

Режиссёр спектакля, Егор Перегудов, известен своими оригинальными и динамичными постановками. В этой версии классической пьесы он смешивает элементы мюзикла с экшн-сценами, что привносит особую энергетику в спектакль. Это постановка, которая будет интересна не только любителям театра и поклонникам поэзии, но и тем, кто ценит классические произведения в современном прочтении.

Тема и концепция

Егор Перегудов отмечает: «"Сирано де Бержерак" – это пьеса в стихах про поэта и поэзию, про поэтическое восприятие мира. В эпитафии, которую Сирано сочинил для себя, есть важные слова:

«Он был поэтом, но поэм не создал!..

Но жизнь свою зато он прожил, как поэт!»

По словам режиссёра, тема поэтического восприятия реальности в нашем современном циничном мире становится особенно актуальной. Спектакль передаёт глубокие размышления о страхе, несправедливости и агрессии, которые имеют место в современном обществе.

Уникальный каст и интерактивность

В пьесе великое множество персонажей, но в этой версии их осталось лишь семь, среди которых также присутствуют музыканты и поэты, а также внутренний мир Сирано, его мысли и фантазии. Спектакль исполнен молодыми артистами, которые на момент премьеры были студентами Школы-студии МХАТ. Они совместно сочиняли стихи и музыку, что придаёт спектаклю свежесть и оригинальность.

Фехтование и современность

Спектакль также известен своими фехтовальными сценами. По словам Перегудова, «Сирано де Бержерак» затрагивает вопросы о кодексе чести и правилах, которые были актуальны в XVII веке, и ставит их в контекст XXI века. Режиссёр рассматривает фехтование как средство общения, параллелируя его с современными комментариями в соцсетях. «Что это, если не словесный укол?» — задаётся вопросом режиссёр.

Эта постановка обещает стать интересным опытом как для верных поклонников классической драмы, так и для новых зрителей, которые ищут необычные и современные интерпретации знакомых сюжетов.