Прыг-скок, обвалился потолок
Автор сценария Геннадий Шпаликов
Постановка
Театр Наций 18+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по сценарию Геннадия Шпаликова в Театре Наций

«Прыг-скок, обвалился потолок» – это драматический спектакль по сценарию Геннадия Шпаликова, который он написал незадолго до своей смерти в 1974 году. Этот сценарий по праву считается одним из лучших драматургических произведений автора, не имея ни одной театральной или кинематографической постановки до настоящего времени.

Режиссер Марина Брусникина, известная по своим работам в театре Наций, впервые прочитала текст Шпаликова в 1990-е годы и с тех пор мечтала о его постановке. И лишь спустя тридцать лет задумка стала реальностью.

О сюжете

Спектакль рассказывает о жизни людей, которые живут в одном доме и сталкиваются с различными проблемами. Сюжет фокусируется на отношениях между персонажами, их попытках найти общий язык и преодолеть трудности. Эта история про любовь, несовершенство и ошибки, а также о том, как жизнь обычной советской семьи может в одночасье разрушиться.

Режиссерское видение

«Я давно болела этой историей, – признается Марина Брусникина. – Ностальгия. Чёрно-белое кино, оттепель. Удивительный автор, тонкий и глубокий. Его работа о любви, о нелепости и ошибках, которые мы совершаем, и всё равно о любви к людям. Это настоящая тема Шпаликова – невозможность счастья и постоянные несовпадения.»

Зачем стоит посетить спектакль

Этот спектакль уникален своей адаптацией кинематографического стиля к театральной сцене, что создает особый эффект присутствия. «Прыг-скок, обвалился потолок» будет интересен любителям драматических спектаклей и всем, кто ценит театральное искусство.

Персонажи Шпаликова не застыли в 70-х – в спектакле звучат песни того времени, однако главные темы о любви и человеческих отношениях остаются вечными и актуальными для современного зрителя.

Режиссер
Марина Брусникина
Марина Брусникина
В ролях
Артем Быстров
Артем Быстров
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Сергей Громов
Сергей Громов
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Дарья Калмыкова
Дарья Калмыкова
