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Киноафиша Сериалы Берлин’23

Берлин’23 ( - …)

Berlin'23 18+
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

На смену высланных российских дипломатов в Берлин прилетает опытный кризис-менеджер Вячеслав Васильев, двумя годами ранее, успешно выполнивший миссию в Варшаве. Его главная задача не только обеспечить работу опустевшего посольства, но и предотвратить нарастающий глобальный конфликт в Европе. Как и в Польше, в Германии ему предстоит работать в паре с оперативником спецслужб Сергеем Ненашевым. На Васильеве – дипломатическая часть задачи, Ненашев будет действовать в привычном амплуа нелегала. Их былые конфликты позади ― они хорошо сработались, к тому же Васильев благодарен партнёру за спасение дочери. По сведениям российской стороны, министр обороны Германии Беккер тайком от собственного правительства готовит тайный арсенал и наёмников для участия в войне против России. Рискуя жизнями и репутацией, Ненашев и Васильев попытаются раскрыть заговор западных спецслужб и предотвратить открытие альтернативного тотального фронта против России.

В ролях
В ролях
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Юрий Беляев
Юрий Беляев
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
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