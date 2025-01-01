На смену высланных российских дипломатов в Берлин прилетает опытный кризис-менеджер Вячеслав Васильев, двумя годами ранее, успешно выполнивший миссию в Варшаве. Его главная задача не только обеспечить работу опустевшего посольства, но и предотвратить нарастающий глобальный конфликт в Европе. Как и в Польше, в Германии ему предстоит работать в паре с оперативником спецслужб Сергеем Ненашевым. На Васильеве – дипломатическая часть задачи, Ненашев будет действовать в привычном амплуа нелегала. Их былые конфликты позади ― они хорошо сработались, к тому же Васильев благодарен партнёру за спасение дочери. По сведениям российской стороны, министр обороны Германии Беккер тайком от собственного правительства готовит тайный арсенал и наёмников для участия в войне против России. Рискуя жизнями и репутацией, Ненашев и Васильев попытаются раскрыть заговор западных спецслужб и предотвратить открытие альтернативного тотального фронта против России.