Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Мишель Докери
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Награды и номинации Мишель Докери
Michelle Dockery
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Награды и номинации Мишель Докери
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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