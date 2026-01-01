Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Персоны
Роберт Бентон
Награды
Награды и номинации Роберт Бентон
Robert Benton
О персоне
Награды
Награды и номинации Роберт Бентон
Оскар 1985
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1980
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Оскар 1995
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 1978
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1968
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1968
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Best Direction
Номинант
Best Screenplay
Номинант
Берлинале 1985
Лучший режиссер
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1984
Приз зрительских симпатий
Победитель
Берлинале 1995
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1977
Лучший фильм
Номинант
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