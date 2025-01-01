Меню
Джеральдин Пейдж
Награды
Награды и номинации Джеральдин Пейдж
Geraldine Page
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джеральдин Пейдж
Оскар 1986
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1985
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1979
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1973
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1967
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1963
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1962
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1954
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1962
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1987
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1973
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1967
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1965
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Победитель
Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role in a Drama
Победитель
Primetime Emmy Awards 1959
Best Single Performance by an Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Foreign Actress
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1961
Best Actress
Победитель
