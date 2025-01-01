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Идеальный свидетель
Билеты от 1500₽
Киноафиша Идеальный свидетель

Спектакль Идеальный свидетель

16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Звезды театра и кино в головокружительной комедии «Идеальный свидетель»

Пьеса «Идеальный свидетель» написана Валентином Красногоровым, председателем Гильдии драматургов Петербурга. Эта головокружительная история о страсти, любви и верности представляет собой тонкую, трогательную и лирическую комедию.

Сюжет

Завязка спектакля необычайно интригующая: жених и невеста, волею обстоятельств, вынуждены предложить случайному встречному стать свидетелем на их свадьбе. Чтобы развлечься, молодая пара вовлекает незнакомца в игру, что приводит к неожиданным последствиям.

Конфликт и развитие

Отношения между всеми тремя персонажами становятся напряженными. Эта случайная встреча решительно меняет судьбу каждого из героев. Чистота души, интеллект, чуткость и способность к глубокому чувству торжествуют над рационализмом и сухой практичностью.

Интрига и ожидание

Спектакль наполнен множеством сюжетных поворотов, которые держат зрителя в состоянии волнительного ожидания до самого финала. Каждое действие и каждое слово создают атмосферу, в которой не удастся предугадать развитие событий.

Важно знать

Обратите внимание, что состав исполнителей может меняться без предварительного уведомления.

Не упустите шанс стать свидетелем этой увлекательной истории о любви и неожиданностях! Приходите на спектакль «Идеальный свидетель» и погружайтесь в мир театрального искусства.

Режиссер
Ирина Осинцова
В ролях
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Илья Глинников
Илья Глинников
Павел Баршак
Павел Баршак
Елена Корикова
Елена Корикова
Юлия Такшина
Юлия Такшина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 декабря
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
15:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽

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