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Постер сериала Крыша мира
Постер сериала Крыша мира
Постер сериала Крыша мира
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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3 постера
Киноафиша Сериалы Крыша мира

Крыша мира (2016 - 2017)

Krysa mira 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут
В ролях
В ролях
Николай Козак
Николай Козак
Валерия Шкирандо
Валерия Шкирандо
Александр Робак
Александр Робак
Вилен Бабичев
Вилен Бабичев
Владимир Бутенко
Владимир Бутенко
Евгений Кононов
Евгений Кононов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Крыша мира - Сезон 1 Сезон 1
2016, 20 эпизодов
 
Крыша мира - Сезон 2 Сезон 2
2017, 20 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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