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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
3 постера
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Киноафиша
Сериалы
Крыша мира
Крыша мира (2016 - 2017)
Krysa mira
18+
комедия
Год выпуска
2016
Страна
Россия
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
СТС
Продолжительность сериала
16 часов 0 минут
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В ролях
В ролях
Николай Козак
Валерия Шкирандо
Александр Робак
Вилен Бабичев
Владимир Бутенко
Евгений Кононов
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.3
IMDb
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Сезоны
Сезон 1
2016,
20 эпизодов
Сезон 2
2017,
20 эпизодов
Отзывы о сериале
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667