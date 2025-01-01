Меню
Кирк Дуглас
Награды
Награды и номинации Кирк Дуглас
Kirk Douglas
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Кирк Дуглас
Оскар 1996
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1957
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1953
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1950
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1968
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1957
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1986
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1952
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Foreign Actor
Номинант
Золотая малина 1981
Худшая мужская роль
Номинант
Берлинале 2001
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Берлинале 1975
Золотой берлинский медведь
Номинант
