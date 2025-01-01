Меню
Дэвид О. Расселл
Награды
Награды и номинации Дэвид О. Расселл
David O. Russell
Награды и номинации Дэвид О. Расселл
Оскар 2014
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2013
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2011
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2014
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA 2013
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Сандэнс 1994
Драматургия
Победитель
Драматургия
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2012
Приз зрительских симпатий
Победитель
