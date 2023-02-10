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Киноафиша Новости Саша Барон Коэн и Кеке Палмер получили роли в новом фильме Дэвида О. Расселла

Саша Барон Коэн и Кеке Палмер получили роли в новом фильме Дэвида О. Расселла

10 февраля 2023 14:15
Саша Барон Коэн и Кеке Палмер получили роли в новом фильме Дэвида О. Расселла

Действие развернется в 1970-х годах, а в центре сюжета окажутся продавцы игрушек.

Появились первые подробности следующего режиссерского проекта Дэвида О. Расселла («Боец», «Мой парень — псих»). По данным Deadline, новая картина режиссера получила название «Суперигрушки» (Super Toys), а на ведущие роли утверждены звезда «Бората» Саша Барон Коэн и Кеке Палмер, известная по прошлогоднему фантастическому хоррору Джордана Пила «Нет».

События фильма будут иметь место в 1970-х годах. Главные герои — супруги, работающие продавцами игрушек. Паре предстоит выполнить жизненно важную миссию — спасти себя, свой брак и 12-летнюю дочку, переживающую сильный стресс во время путешествия по Центральной Америке.

Сценарий «Суперигрушек» Расселл написал самостоятельно. Судя по всему, лента будет гораздо скромнее, чем его последние несколько картин. С помощью «Суперигрушек» режиссер попытается реабилитироваться за коммерческий и художественный провал переполненного звездами «Амстердама». Производством фильма займутся опытные продюсеры Чарльз Ровен и Мэттью Бадман.

Дата начала съемок пока не установлена. Сейчас проект готовят к продаже потенциальным прокатчикам на европейском кинорынке, который пройдет в этом месяце параллельно с 73-м Берлинским международным кинофестивалем.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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