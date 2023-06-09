Жюли Дельпи и Ричард Грант попадают в сети лжи в трейлере триллера «Урок»

Кинокомпания Bleecker Street представила дебютный трейлер британского нуарного триллера The Lesson («Урок»), о начинающем писателе, запутавшимся в паутине лжи. Главные роли в картине сыграли Дэрил МакКормак («Заговор сестер Гарви»), Жюли Дельпи («Перед рассветом») и Ричард Э. Грант («Сможете ли вы меня простить?»).

В центре сюжета — честолюбивый молодой драматург по имени Лиам (МакКормак). Протагонист с радостью соглашается стать репетитором сына своего кумира, которым является прославленный автор Дж. М. Синклер (Грант). Не так давно у последнего утонул один из его детей. Лиама же нанимают, чтобы он обучал второго, Берти (Стивен Макмиллан). Приехав в шикарное поместье литератора, Лиам постепенно узнает различные темные тайны Синклера и сближается с его супругой Элен (Дельпи), после чего напряжение усиливается. Вскоре Лиам осознает, что границы между ним и Синклером стираются, вследствие чего молодой человек втягивается в чужие семейные проблемы.

Режиссером выступила телевизионная постановщица Элис Тротон («Стальная звезда», «Доктор Кто»). Оригинальный сценарий написал Алекс МакКит («Выход Евы»). В остальной актерский состав вошли Криспин Леттс и Томас Спенсер. Кинотеатральный релиз «Урока» состоится 7 июля.