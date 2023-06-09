Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король-львенок" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Жюли Дельпи и Ричард Грант попадают в сети лжи в трейлере триллера «Урок»

Жюли Дельпи и Ричард Грант попадают в сети лжи в трейлере триллера «Урок»

9 июня 2023 15:46
Жюли Дельпи и Ричард Грант попадают в сети лжи в трейлере триллера «Урок»

Фильм о писателе и его протеже.

Кинокомпания Bleecker Street представила дебютный трейлер британского нуарного триллера The Lesson («Урок»), о начинающем писателе, запутавшимся в паутине лжи. Главные роли в картине сыграли Дэрил МакКормак («Заговор сестер Гарви»), Жюли Дельпи («Перед рассветом») и Ричард Э. Грант («Сможете ли вы меня простить?»).

В центре сюжета — честолюбивый молодой драматург по имени Лиам (МакКормак). Протагонист с радостью соглашается стать репетитором сына своего кумира, которым является прославленный автор Дж. М. Синклер (Грант). Не так давно у последнего утонул один из его детей. Лиама же нанимают, чтобы он обучал второго, Берти (Стивен Макмиллан). Приехав в шикарное поместье литератора, Лиам постепенно узнает различные темные тайны Синклера и сближается с его супругой Элен (Дельпи), после чего напряжение усиливается. Вскоре Лиам осознает, что границы между ним и Синклером стираются, вследствие чего молодой человек втягивается в чужие семейные проблемы.

Режиссером выступила телевизионная постановщица Элис Тротон («Стальная звезда», «Доктор Кто»). Оригинальный сценарий написал Алекс МакКит («Выход Евы»). В остальной актерский состав вошли Криспин Леттс и Томас Спенсер. Кинотеатральный релиз «Урока» состоится 7 июля.

Фото: Bleecker Street
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький» Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький» Читать далее 8 июня 2023
Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4» Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4» Читать далее 8 июня 2023
Генри Кавилл сокрушает монстров и людей в трейлере третьего сезона «Ведьмака» Генри Кавилл сокрушает монстров и людей в трейлере третьего сезона «Ведьмака» Читать далее 9 июня 2023
От «Мартина Идена» до «Снегиря»: 9 новых фильмов по мотивам книг От «Мартина Идена» до «Снегиря»: 9 новых фильмов по мотивам книг Читать далее 8 июня 2023
Эмма Стоун показывает свой нрав в новом трейлере «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса Эмма Стоун показывает свой нрав в новом трейлере «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса Читать далее 9 июня 2023
Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились Читать далее 7 июня 2023
Никита Ефремов попадает в мир особых книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь» Никита Ефремов попадает в мир особых книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь» Читать далее 9 июня 2023
Истории чемпионов: 8 фильмов и сериалов про баскетбол Истории чемпионов: 8 фильмов и сериалов про баскетбол Читать далее 9 июня 2023
Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров Читать далее 8 июня 2023
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45» Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45» Читать далее 9 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше