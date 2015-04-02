Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Перед полуночью. Трейлер
Перед полуночью. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 29 марта 2013
Перед полуночью
– Мы встречаем Джесс и Селин еще через 9 лет в Греции. Почти две декады прошло с их первой встречи в поезде, направляющимся в Вену.
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
трейлер с закадровым переводом
отрывок 3
отрывок 2
отрывок 1
тв ролик 1
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Я смотрю про Линклейтера в Киноафише ничего не знают)). стыдно должно быть ...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
BliK
2 апреля 2015, 12:51
По сравнению с первыми двумя частями, на мой взгляд, фильм сдает. Первые были более динамичными, диалоги касались множества граней жизни, а в этом очень большой кусок отдан выяснению отношений главных героев, которое под конец уже надоедает. Хотя первые сцены обеда за большим столом с друзьями и прогулки по городу так же хороши как в первых двух частях.
6/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (bely, 20/08/2013 - 00:20:09):
Да хрен его знает, может скучает, может пьет. Нация фаст фуда, тоже ничего. Его постоянно тянет в социальщину, включая уже документальное кино. Как минимум пара фильмов у него есть, а это уже показатель. Помутнение, мне кажется его как раз тема, сложно убить повесть Ф.Дика, но все же, Ричард молодец. А в киноафише, просто нет на него даже ссылки, хотя он снял более 10 фильмов, странно, тут такие интеллектуалы собрались, все как один Улисса прочитали))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FOX, 21/08/2013 - 15:21:26):
эти книги, связаны с постами на фильмы. Да и вобще текст, не разрывно связан с фильмом. А сокрушаюсь я тут отнюдь не от книгах, а об отсутствии информации о Линклейтере. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 21/08/2013 - 20:22:00
форумчане же не могут создавать темы сами. Или как-то можно?
Я вот вижу, что могу только вставлять. И то, что предлагают, не обязательно совпадает с тем, куда мне хочется вставить.
если хотите тему, попросите, не должны отказать✊
к слову, я Джойса не читала, спасибо за наводку✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 21/08/2013 - 23:07:15):
Поминки по Финнигану, в принципе не читаемый экземпляр. На русском языке вроде не выходил. Училка наверное села на героин и выстрелила себе в голову из двухстволки, после краткого описания Финнигана на оригинальных языках))✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 21/08/2013 - 21:00:53):
Улисс, входит в первую 20 тку всех Топов. При чем каждый раз у него примечание, что только 50% читателей доходят до конца книги). Данное произведение, больше оказало влияние на писателей, чем на читателей. По моему наблюдению, самый часто упоминаемый автор, среди других писателей всех стран, это Достоевский, хотя его, за частую в этих же Топах нет. Поэтому на мой взгляд, Джойс сверхраспиарен.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 23/08/2013 - 22:19:08):
Современная Русская поэзия и литература, действительно держится ни на чем, только на том, что писать что то нужно, хоть как нибудь. Но даже если и придумать что то гениальное или хотя бы не ординарное, то это явно уже не найдет массовый отклик. Я почти уверен, что напиши Улисса сейчас, его бы продали по всему миру тысяч 10 эксземпляров, а Финнегана даже не стали бы издавать. Потому что, сейчас в 1000 раз больше пишут, а "потоковое" писание каждое второе. Понятно, что в большинстве это наркобред, но вот к сожалению получить статус культового, можно теперь только через тираж, а тираж могут только получить Сумерки да Город Костей - опять же это потомки Джойса кстати..✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Вах, одни разговоры...
Она половину фильма похожа на журналистку, которая берет у него интервью. С трудом верилось, что они пара. Дистанция между ними чувствовалась, а химия - нет.
А потом захватило, эмоции поперли. Кризис среднего возраста у интеллигентной семейной пары может быть таким трогательным, оказывается. Холостяки мучаются в одиночестве или ищут поддержку у друзей, а женатые в своих проблемах обвиняют друг друга.
Как они могли так спокойно говорить гадости? Я бы наверное взяла бутылку и... А тут ни слезинки. Даже посуду не поколотили.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
7.4
Перед полуночью
драма, 2013, США
02:23
Эддингтон
дублированный трейлер
01:18
Яга на нашу голову
тизер
01:42
Семейное счастье
трейлер
02:21
На высоте страха
дублированный трейлер
01:44
Пролетая над гнездом кукушки
трейлер с русским субтитрами
02:02
Дракула
дублированный трейлер
02:30
Долгая прогулка
trailer 2
01:12
Клёвый УLove
трейлер
00:40
Три богатыря и свет клином
тизер
02:04
Воображаемый друг
trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
6/10
Да хрен его знает, может скучает, может пьет. Нация фаст фуда, тоже ничего. Его постоянно тянет в социальщину, включая уже документальное кино. Как минимум пара фильмов у него есть, а это уже показатель. Помутнение, мне кажется его как раз тема, сложно убить повесть Ф.Дика, но все же, Ричард молодец. А в киноафише, просто нет на него даже ссылки, хотя он снял более 10 фильмов, странно, тут такие интеллектуалы собрались, все как один Улисса прочитали))
эти книги, связаны с постами на фильмы. Да и вобще текст, не разрывно связан с фильмом. А сокрушаюсь я тут отнюдь не от книгах, а об отсутствии информации о Линклейтере. ✊
форумчане же не могут создавать темы сами. Или как-то можно?
Я вот вижу, что могу только вставлять. И то, что предлагают, не обязательно совпадает с тем, куда мне хочется вставить.
если хотите тему, попросите, не должны отказать✊
к слову, я Джойса не читала, спасибо за наводку✊
Поминки по Финнигану, в принципе не читаемый экземпляр. На русском языке вроде не выходил. Училка наверное села на героин и выстрелила себе в голову из двухстволки, после краткого описания Финнигана на оригинальных языках))✊
Улисс, входит в первую 20 тку всех Топов. При чем каждый раз у него примечание, что только 50% читателей доходят до конца книги). Данное произведение, больше оказало влияние на писателей, чем на читателей. По моему наблюдению, самый часто упоминаемый автор, среди других писателей всех стран, это Достоевский, хотя его, за частую в этих же Топах нет. Поэтому на мой взгляд, Джойс сверхраспиарен.✊
Современная Русская поэзия и литература, действительно держится ни на чем, только на том, что писать что то нужно, хоть как нибудь. Но даже если и придумать что то гениальное или хотя бы не ординарное, то это явно уже не найдет массовый отклик. Я почти уверен, что напиши Улисса сейчас, его бы продали по всему миру тысяч 10 эксземпляров, а Финнегана даже не стали бы издавать. Потому что, сейчас в 1000 раз больше пишут, а "потоковое" писание каждое второе. Понятно, что в большинстве это наркобред, но вот к сожалению получить статус культового, можно теперь только через тираж, а тираж могут только получить Сумерки да Город Костей - опять же это потомки Джойса кстати..✊
Она половину фильма похожа на журналистку, которая берет у него интервью. С трудом верилось, что они пара. Дистанция между ними чувствовалась, а химия - нет.
А потом захватило, эмоции поперли. Кризис среднего возраста у интеллигентной семейной пары может быть таким трогательным, оказывается. Холостяки мучаются в одиночестве или ищут поддержку у друзей, а женатые в своих проблемах обвиняют друг друга.
Как они могли так спокойно говорить гадости? Я бы наверное взяла бутылку и... А тут ни слезинки. Даже посуду не поколотили.
Авторизация по e-mail