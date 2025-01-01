Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Жюли Дельпи
Награды
Награды и номинации Жюли Дельпи
Julie Delpy
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Жюли Дельпи
Оскар 2014
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2005
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2015
Best Film (Venice Days)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2007
Приз зрительских симпатий
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2019
Премия "Платформа"
Номинант
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь
Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667