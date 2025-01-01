Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Мира Сорвино Награды

Награды и номинации Мира Сорвино

Mira Sorvino
Награды и номинации Мира Сорвино
Оскар 1996 Оскар 1996
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1996 Золотой глобус 1996
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1997 Золотой глобус 1997
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2023 Золотая малина 2023
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998 MTV Movie & TV Awards 1998
Best Dance Sequence
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996 Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Вместо Доа теперь Чимен, а Омер связался с мафией: что ждет «Клюквенный щербет» в 114 серии
В культовой американской фантастике 90-х «Вавилон-5» нашли советский след: а все благодаря Сьюзен Ивановой
«Злой 3» не будет: зато Боуэн Янг считает, что мы можем рассчитывать на спин-офф про второстепенных героев
«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий
Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент
Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»
Фокус без престижа: «Иллюзия обмана 3» не провалилась в прокате, но глупостей и сюжетных дыр в фильме больше, чем в швейцарском сыре
Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал
Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+
Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником
И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше