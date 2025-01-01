Меню
Персоны
Мира Сорвино
Награды
Награды и номинации Мира Сорвино
Mira Sorvino
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Мира Сорвино
Оскар 1996
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2006
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2023
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Dance Sequence
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
