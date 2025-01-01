Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Фред Астер
Награды
Награды и номинации Фред Астер
Fred Astaire
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Фред Астер
Оскар 1950
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1975
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучший актёр второго плана
Победитель
Золотой глобус 1961
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1951
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1969
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1962
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1960
Лучший актёр второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Lead Actor in a Drama or Comedy Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1961
Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1959
Best Single Performance by an Actor
Победитель
Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Musical or Variety Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1960
Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Берлинале 1970
UNICRIT Специальная награда
Победитель
У Netflix есть свой «Великолепный век»: Сулейман, Сюмбюль-ага и Ланнистер — рейтинг 8 на IMDb и 7,6 на КП
Невероятный и опасный Томми Шелби снова в игре: точная дата фильма «Острые козырьки» уже известна — фанаты ждут развязку с 2022 года
«Вы попали туда, где выход один — смерть!»: 5 мощных сериалов-выживаний с хитрыми правилами и рейтингом выше 7.6
После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР
«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео)
Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест)
«Переходный возраст» – сериал №1 в 2025-м: но не лидер в 28 странах, собравший 50 млн за 7 дней – а вот аргентинской драме с оценкой 7.3 это удалось
А вы знали, что скоро в тренде будут мюзиклы? Жанр не ограничился «Стилягами» – дома уже можно глянуть хит 2025-го с оценкой 7.1
Критики выбрали 10 лучших сериалов 2025-го: если вы пропустили, срочно наверстайте – не зря у них от 7.3 до 8.9 на IMDb
Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест)
«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667