Андрей Звягинцев снимет фильм о русском олигархе «Юпитер»

Ныне проживающий в Париже режиссер возвращается к работе после серьезных проблем со здоровьем, вызванных COVID-19.

Как сообщает Variety в эксклюзивном материале, российский режиссер Андрей Звягинцев работает над своей новой картиной, которая получила название «Юпитер». Съемки пройдут в Испании и Франции.

В центре сюжета окажется русский олигарх, который сталкивается с суровой реальностью будущего своей семьи. События будут разворачиваться в герметичной среде ультрабогатых людей. Продюсеры описывают проект как «безжалостное исследование власти и коррупции». По словам Звягинцева, это будет «очень современная история», которая «выходит за пределы сегодняшнего политического контекста». Режиссер отметил:

«Природа абсолютной власти — универсальная тема. Сквозь эту призму мы можем посмотреть на любой культурный ландшафт или историческую эпоху».

Напомним, два последних фильма Звягинцева «Нелюбовь» (2017) и «Левиафан» (2014) попали в конкурсную программу Каннского кинофестиваля, а также получили номинации на «Оскар». Кроме того, «Нелюбовь» завоевала французскую премию «Сезар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сделав Звягинцева первым россиянином, который удостоился этой награды. Предыдущие фильмы режиссера «Елена» (2011) и «Возвращение» (2003) были награждены, соответственно, призом жюри каннской программы «Особый взгляд» и «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля.

Созданием «Юпитера» Звягинцев будет заниматься вместе со своей привычной командой, включающей оператора Михаила Кричмана и художника-постановщика Андрея Понкратова.