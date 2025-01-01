Меню
Награды и номинации Андря Звягинцева
Награды и номинации Андря Звягинцева
Каннский кинофестиваль 2017
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA 2018
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA 2015
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2003
Лучший фильм
Победитель
Лучший дебютный фильм
Победитель
Sergio Trasatti Award
Победитель
Best First Film
Победитель
SIGNIS Award
Победитель
Сандэнс 2010
Премия NHK
Победитель
ММКФ 2011
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса
Победитель
ММКФ 2007
Русская программа
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2003
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
