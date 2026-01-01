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Награды и номинации Роберта Земекиса

Robert Zemeckis
Награды и номинации Роберта Земекиса
Оскар 1995 Оскар 1995
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1986 Оскар 1986
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1986 Золотой глобус 1986
Лучший сценарий
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Feature Film
Номинант
 Best Feature Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший фильм
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1988 Венецианский кинофестиваль 1988
Children and Cinema Award - Special Mention
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1985 Венецианский кинофестиваль 1985
Young Venice Award - Special Mention
Победитель
Золотая малина 2023 Золотая малина 2023
Худший режиссер
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
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