Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Роберт Земекис
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Награды и номинации Роберта Земекиса
Robert Zemeckis
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Награды и номинации Роберта Земекиса
Оскар 1995
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1986
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1986
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Feature Film
Номинант
Best Feature Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший фильм
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1988
Children and Cinema Award - Special Mention
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1985
Young Venice Award - Special Mention
Победитель
Золотая малина 2023
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
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