Шайа ЛаБаф молится о свободе в трейлере фильма Абеля Феррары «Молодой Папа»

В сети появился полноценный трейлер религиозной драмы Абеля Феррары «Молодой Папа», в котором Шайа ЛаБаф сыграл всемирно известного итальянского монаха Падре Пио. Актер получил роль после того как его порекомендовал близкий друг режиссера Уиллем Дефо. По словам постановщика, актер сразу же ухватился за возможность и начал активно готовиться к съемкам. Исполнитель даже ночевал в бывших покоях священнослужителя.

Действие развернется в конце Первой мировой войны. Молодые итальянские солдаты возвращаются в Сан-Джованни-Ротондо — обитель бедности, насилия, землевладельцев и церковников. В это непростое время священник Пио (ЛаБаф) из Пьетрельчины прибывает в отдаленный монастырь капуцинов, чтобы начать свое служение. Он несет в себе ауру неотразимой харизмы, святости и божье видение. В канун первых свободных выборов в стране с ним происходит метафорическое сверхъестественное событие, усиливающее людскую веру — на его руках и теле начинают открываться стигматы (болезненные кровоточащие раны). Падре Пио является одной их ключевых религиозных фигур. Он умер в 1968 году в 81-летнем возрасте.

Также в фильме снялись Азия Ардженто, Кристина Кириак, Марко Леонарди, Сальваторе Руокко, Винченцо Креа, Лука Лионелло, Брандо Пачитто, Стелла Мастрантонио и Федерико Майорана. Сценарий Феррара написал вместе с Маурицио Брауччи («Пираньи Неаполя»).

Мировая премьера ленты состоялась в прошлом году в рамках Венецианского кинофестиваля. Кинотеатральный релиз намечен на 2 июня. В России картину выпустит в августе компания «Кинологистика».