Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Парень с того света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Шайа ЛаБаф молится о свободе в трейлере фильма Абеля Феррары «Молодой Папа»

Шайа ЛаБаф молится о свободе в трейлере фильма Абеля Феррары «Молодой Папа»

11 мая 2023 12:44
Шайа ЛаБаф молится о свободе в трейлере фильма Абеля Феррары «Молодой Папа»

Актер предстал в образе легендарного священнослужителя.

В сети появился полноценный трейлер религиозной драмы Абеля Феррары «Молодой Папа», в котором Шайа ЛаБаф сыграл всемирно известного итальянского монаха Падре Пио. Актер получил роль после того как его порекомендовал близкий друг режиссера Уиллем Дефо. По словам постановщика, актер сразу же ухватился за возможность и начал активно готовиться к съемкам. Исполнитель даже ночевал в бывших покоях священнослужителя.

Действие развернется в конце Первой мировой войны. Молодые итальянские солдаты возвращаются в Сан-Джованни-Ротондо — обитель бедности, насилия, землевладельцев и церковников. В это непростое время священник Пио (ЛаБаф) из Пьетрельчины прибывает в отдаленный монастырь капуцинов, чтобы начать свое служение. Он несет в себе ауру неотразимой харизмы, святости и божье видение. В канун первых свободных выборов в стране с ним происходит метафорическое сверхъестественное событие, усиливающее людскую веру — на его руках и теле начинают открываться стигматы (болезненные кровоточащие раны). Падре Пио является одной их ключевых религиозных фигур. Он умер в 1968 году в 81-летнем возрасте.

Также в фильме снялись Азия Ардженто, Кристина Кириак, Марко Леонарди, Сальваторе Руокко, Винченцо Креа, Лука Лионелло, Брандо Пачитто, Стелла Мастрантонио и Федерико Майорана. Сценарий Феррара написал вместе с Маурицио Брауччи («Пираньи Неаполя»).

Мировая премьера ленты состоялась в прошлом году в рамках Венецианского кинофестиваля. Кинотеатральный релиз намечен на 2 июня. В России картину выпустит в августе компания «Кинологистика».

Фото: Gravitas Ventures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Сиквел «Чумовой пятницы» официально запущен в производство Сиквел «Чумовой пятницы» официально запущен в производство Читать далее 11 мая 2023
Сара Снук сталкивается с призраками из прошлого в трейлере хоррора «Реинкарнация. Новая глава» Сара Снук сталкивается с призраками из прошлого в трейлере хоррора «Реинкарнация. Новая глава» Читать далее 11 мая 2023
Аманда Сайфред допрашивает Тома Холланда в трейлере триллера «Переполненная комната» Аманда Сайфред допрашивает Тома Холланда в трейлере триллера «Переполненная комната» Читать далее 10 мая 2023
Шутки в сторону: 8 новых криминальных комедий Шутки в сторону: 8 новых криминальных комедий Читать далее 11 мая 2023
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 9 Мая 2023 года Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 9 Мая 2023 года Читать далее 9 мая 2023
Сергей Бурунов рассказывает о крупнейших обитателях океана в трейлере фильма «Киты: Стражи планеты» Сергей Бурунов рассказывает о крупнейших обитателях океана в трейлере фильма «Киты: Стражи планеты» Читать далее 11 мая 2023
Николай Костер-Вальдау противостоит сатанистам в трейлере мрачного триллера «Бог — это пуля» Николай Костер-Вальдау противостоит сатанистам в трейлере мрачного триллера «Бог — это пуля» Читать далее 11 мая 2023
Мафиозная комедия от режиссера «Сумерек»: 10 веских причин посмотреть фильм «Мама мафия» Мафиозная комедия от режиссера «Сумерек»: 10 веских причин посмотреть фильм «Мама мафия» Читать далее 10 мая 2023
Телепрограмма на сегодня: 8 мая 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 8 мая 2023 года для всех каналов Читать далее 8 мая 2023
Телепрограмма на сегодня: 7 мая 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 7 мая 2023 года для всех каналов Читать далее 7 мая 2023
Related video