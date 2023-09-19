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Киноафиша Новости Монах Шайа ЛаБаф становится святым в трейлере биографической драмы «Молодой Папа»

Монах Шайа ЛаБаф становится святым в трейлере биографической драмы «Молодой Папа»

19 сентября 2023 16:07
Монах Шайа ЛаБаф становится святым в трейлере биографической драмы «Молодой Папа»

Религиозная драма о знаменитом монахе Пио из Пьетрельчины.

Прокатная компания «Кинологистика» представила дублированный трейлер биографической религиозной драмы Абеля Феррары «Молодой Папа», в которой Шайа ЛаБаф сыграл знаменитого монаха Пио из Пьетрельчины. Фильм выйдет в российские кинотеатры 12 октября.

Действие разворачивается сразу после Первой мировой войны в деревенском монастыре, расположенном в Сан-Джованни-Ротондо на юге Италии. Восстановление разрушенного быта и возвращение жизни в прежнее русло идет в ногу с ростом популярности социалистических идей. Именно этому процессу противостоит местное управление деревни. Оказавшись на новом месте, главный герой начинает помогать жителям, духовно поддерживая их. На фоне выборов 1920 года, исход которых угрожает обернуться для всех катастрофой, Падре Пио становится свидетелем грандиозных исторических событий. Параллельно священнослужитель борется с рядом личных искушений.

В остальной актерский состав вошли Азия Ардженто, Брандо Пачитто, Кристина Кириак, Марко Леонарди, Стелла Мастрантонио, Сальваторе Руокко и Лука Лионелло. По словам режиссера, ЛаБаф невероятно самоотверженно подошел к подготовке к роли. Производство фильма совпало с очень сложным для актера жизненным периодом, из-за чего он ощутил особо мощную духовную связь с историей своего персонажа.

Мировая премьера «Молодого Папы» состоялась в прошлом году в рамках 75-го Каннского кинофестиваля.

Фото: Gravitas Ventures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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