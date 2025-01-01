Меню
Персоны
Мадонна
Награды
Награды и номинации Мадонны
Madonna
Золотой глобус 2012
Лучшая песня
Победитель
Золотой глобус 1997
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2003
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Золотая малина 2003
Худшая женская роль
Победитель
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая песня
Номинант
Худшая песня
Номинант
Золотая малина 2001
Худшая женская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2000
Худшая актриса века
Победитель
Золотая малина 1996
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 1994
Худшая женская роль
Победитель
Золотая малина 1988
Худшая женская роль
Победитель
Золотая малина 1987
Худшая женская роль
Победитель
Золотая малина 2010
Худшая актриса десятилетия
Номинант
Золотая малина 1992
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1990
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая новая звезда десятилетия
Номинант
Худшая актриса десятилетия
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Best Female Performance
Номинант
Best Movie Song
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Best Movie Song
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Most Desirable Female
Номинант
Берлинале 2008
Лучший полнометражный фильм
Номинант
