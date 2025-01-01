Меню
Джон Хоукс Награды

Награды и номинации Джон Хоукс

John Hawkes
Награды и номинации Джон Хоукс
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Сандэнс 2012 Сандэнс 2012
Драматичный
Победитель
Драматичный
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
