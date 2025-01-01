Меню
Эдвард Цвик
Награды
Награды и номинации Эдвард Цвик
Edward Zwick
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Эдвард Цвик
Оскар 1999
Лучший фильм
Лучший фильм
Оскар 2001
Лучший фильм
Лучший фильм
Золотой глобус 1995
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Лучший драматический сериал
Лучший драматический сериал
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Drama Special
Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Outstanding Drama Special
Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Primetime Emmy Awards 1991
Лучший драматический сериал
Лучший драматический сериал
Primetime Emmy Awards 1990
Лучший драматический сериал
Лучший драматический сериал
Primetime Emmy Awards 1989
Лучший драматический сериал
Лучший драматический сериал
Outstanding Writing in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Лучший драматический сериал
Лучший драматический сериал
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучший фильм
Лучший фильм
