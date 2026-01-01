Спектакль Наш Андрей Миронов

Вечер, посвященный Андрею Миронову в театре Булгакова

Театр имени М.A. Булгакова приглашает вас на вечер, посвященный жизни и творчеству великого артиста Андрея Александровича Миронова. Это событие обещает стать настоящим праздником для поклонников его таланта и интересующихся культурной историей.

Музыка и исполнение

В программе вечера вы услышите песни, включая знаменитые из репертуара Миронова, в исполнении таких артистов, как Леонид Серебренников, Александр Михайлов, Андрей Анкудинов, Лариса Брохман, Лилия Шайхитдинова, Игорь Наджиев и Ксения Кастор. Особенно запомнится выступление Сергея Федотова, который, помимо пения, превратится в современного Остапа Бендера.

Воспоминания и фрагменты

Вечер обогатят воспоминания о Миронове от известных деятелей театра и кино. Свои истории расскажут Николай Денисов, Татьяна Егорова, Александр Митта, Владимир Бортко, Елена Шанина, Вера Левшина, Елена Папанова, Нина Корниенко и другие.

Художественное сопровождение

За роялем народный артист России Александр Прокопович, а также детский коллектив Центра эстетики и красоты «Катюша». Ведущим вечера станет Андрей Анкудинов. Зрители увидят яркие фрагменты из кинофильмов и спектаклей с участием Андрея Миронова, что подчеркивает его многогранный талант.

День рождения артиста

Вечер приурочен к 80-летию со Дня рождения Андрея Миронова. С каждым годом его популярность только растёт, а фильмы с его участием продолжают нравиться зрителям. Артист остается в памяти поколений, вдохновляя новое поколение актеров.