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Александр Михайлов. Творческий вечер
Киноафиша Александр Михайлов. Творческий вечер

Спектакль Александр Михайлов. Творческий вечер

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О концерте/спектакле

Творческий вечер Александра Михайлова в Петербурге

Приглашаем вас на уникальный творческий вечер выдающегося актера Александра Михайлова. Этот известный артист добился больших успехов как в театре, так и в кино. Его яркие театральные образы, такие как Иван Грозный, князь Мышкин и Родион Раскольников, оставили заметный след в истории русского театра.

Кино и телевидение

Слава в кино пришла к Александру Михайлову благодаря роли в культовой ленте «Любовь и голуби». Эта комедия стала знаковой для целого поколения зрителей и принесла актеру всенародную любовь.

Общественная деятельность

Кроме актерской карьеры, Михайлов активно занимается общественно-политической деятельностью. Его позиции и взгляды на важные социальные вопросы не остаются незамеченными и вызывают интерес у публики.

Музыкальное творчество

Александр также известен своим музыкальным творчеством, что добавляет еще одну грань к его многогранному таланту. Его песни и музыкальные выступления становятся настоящими событиями для поклонников.

Не упустите возможность увидеть любимого артиста вживую и насладиться его искусством на творческом вечере. Это событие обещает быть незабываемым!

В ролях
Александр Михайлов
Александр Михайлов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 января
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Александр Михайлов. Творческий вечер Александр Михайлов. Творческий вечер Александр Михайлов. Творческий вечер Александр Михайлов. Творческий вечер Александр Михайлов. Творческий вечер Александр Михайлов. Творческий вечер Александр Михайлов. Творческий вечер Александр Михайлов. Творческий вечер Александр Михайлов. Творческий вечер Александр Михайлов. Творческий вечер

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