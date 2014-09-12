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Постер к сериалу Нация Z
Постер к сериалу Нация Z
Постер к сериалу Нация Z
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
3 постера
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Нация Z
Нация Z (2014 - 2018) Z Nation 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Syfy
Продолжительность 51 час 45 минут
О чем сериал

«Нация Z» — американское постапокалиптическое шоу, выходившее на канале SyFy. Пилотная серия сериала вышла в 2014 году, всего было отснято пять сезонов. Действие строится вокруг группы людей, выживших после распространения мощнейшего зомби-вируса. Героям необходимо довезти до секретной лаборатории человека, который был укушен зомби, но не превратился в ходячего мертвеца. Его кровь может стать основой для лекарства от уничтожившей человечество болезни. Со временем внешний вид выжившего меняется — он сам начинает напоминать зомби и даже учится общаться с ними. В какой-то момент он убеждается в необходимости создания новой нации, которая скрестит в себе зомби и людей.

Нация Z - трейлер
Нация Z
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Крэйг Энглер
Карл Шефер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Майкл Уэлш
Майкл Уэлш Mack Thompson
Том Эверетт Скотт
Том Эверетт Скотт Charles Garnett
Эмилио Ривера Hector "Escorpión" Alvarez
Ди Джей Куоллс
Ди Джей Куоллс Simon "Citizen Z" Cruller
Генри Роллинз Lt. Mueller
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Нация Z - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 13 эпизодов
 
Нация Z - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 15 эпизодов
 
Нация Z - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 15 эпизодов
 
Нация Z - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 13 эпизодов
 
Нация Z - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2018, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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