«Нация Z» — американское постапокалиптическое шоу, выходившее на канале SyFy. Пилотная серия сериала вышла в 2014 году, всего было отснято пять сезонов. Действие строится вокруг группы людей, выживших после распространения мощнейшего зомби-вируса. Героям необходимо довезти до секретной лаборатории человека, который был укушен зомби, но не превратился в ходячего мертвеца. Его кровь может стать основой для лекарства от уничтожившей человечество болезни. Со временем внешний вид выжившего меняется — он сам начинает напоминать зомби и даже учится общаться с ними. В какой-то момент он убеждается в необходимости создания новой нации, которая скрестит в себе зомби и людей.