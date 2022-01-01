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Алехандро Авада
Алехандро Авада
Alejandro Awada
О персоне
Фильмография
Алехандро Авада
Alejandro Awada
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Дата рождения
7 декабря 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Алехандро Авада
Родился 7 декабря 1961 года. Буэнос-Айрес, Аргентина.
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Фильмография Алехандро Авада
Дикая история
ужасы, триллер, комедия
2017, Испания / Аргентина
6.0
Секрет счастья
драма, комедия, мелодрама
2014, Аргентина / Бразилия
6.0
Приключения мышонка Переса 2
комедия, анимация
2008, Испания / Аргентина
4.0
Приключения мышонка Переса
анимация, комедия
2006, Испания / Аргентина
3.0
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