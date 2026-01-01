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Шарон Лил
Шарон Лил Sharon Leal
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Шарон Лил

Sharon Leal

Дата рождения
17 октября 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Тусон, Аризона, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Шарон Лил

Родилась 17 октября 1972 года. Тусон, Аризона, США.

Популярные фильмы

В поле зрения 8.2
В поле зрения (2011)
Форс-мажоры 8.1
Форс-мажоры (2011)
Гримм 7.7
Гримм (2011)

Фильмография Шарон Лил

Зачем мы опять женимся? Why Did I Get Married Again?
комедия, драма 2026, США
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Милые обманщицы: Первородный грех 6.9
Милые обманщицы: Первородный грех
драма, триллер, детектив, мелодрама 2022, США
Выстрел вслепую 4.7
Выстрел вслепую Blindfire
криминал, драма, триллер 2020, США
Инстинкт 6.8
Инстинкт
драма, криминал 2018, США
Любитель 5.9
Любитель Amateur
драма, спорт 2018, США
Выстрел 5.6
Выстрел Shot
драма 2017, США
Супергерл 6.4
Супергерл
драма, боевик, фантастика 2015, США
Предчувствие 7.6
Предчувствие
драма, криминал 2012, США
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