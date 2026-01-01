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Шарон Лил
Sharon Leal
Киноафиша
Персоны
Шарон Лил
Шарон Лил
Sharon Leal
Дата рождения
17 октября 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Тусон, Аризона, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Шарон Лил
Родилась 17 октября 1972 года. Тусон, Аризона, США.
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Популярные фильмы
8.2
В поле зрения
(2011)
8.1
Форс-мажоры
(2011)
7.7
Гримм
(2011)
Фильмография Шарон Лил
Зачем мы опять женимся?
Why Did I Get Married Again?
комедия, драма
2026, США
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6.9
Милые обманщицы: Первородный грех
драма, триллер, детектив, мелодрама
2022, США
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4.7
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криминал, драма, триллер
2020, США
6.8
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драма, криминал
2018, США
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2018, США
5.6
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2017, США
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Супергерл
драма, боевик, фантастика
2015, США
7.6
Предчувствие
драма, криминал
2012, США
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