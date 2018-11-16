«Догмэн»: Рецензия Киноафиши

Собачья жизнь

Парикмахер Марчелло – скромный и тихий человек, подстригающий собачек в своей конторе «Догмэн». Остальная часть его души отдана дочери, с которой он старается проводить всё свободное время. Соседи в новом районе, куда он переехал не так давно, относятся к нему с уважением: маленький приморский городок – более-менее спокойное место, свободное от мафии. Но у него есть и «приятель» – неадекватный здоровяк Симоне, которому постоянно нужен то кокаин (платить он, разумеется, не собирается), то подельник на очередное ограбление. Эта нездоровая связь изменит и постепенно сломает жизнь Марчелло.

Кадр из фильма «Догмэн»

Итальянец Маттео Гарроне – одна из главных звёзд итальянского кино нулевых. Он известен в первую очередь как режиссёр «Гаморры» (Gomorra, 2008), получившей Гран-при в Каннах и ряд других престижных фестивальных призов: сюжет фильма переплетает ряд персонажей, закручивая их в узел преступлений, которые творят неаполитанские мафиози. Автор документального бестселлера, который лёг в основу истории, Роберто Савиано даже был вынужден скрываться от преступников из «Каморры», вынесших ему смертный приговор: в этом смысле сам Гарроне не пострадал ни капли – может быть, в этом роль сыграло то, что он женился на дочери одного из мафиозных боссов. Последовавшая за ней «Реальность» (Reality, 2012) закрепила славу Гарроне как одного из самых талантливых современных итальянских постановщиков. Поэтому к производству следующего фильма «Страшные сказки» (Il racconto dei racconti, Tale of Tales, 2015) подключаются Великобритания и Франция с актёрами мирового уровня: экранизация мрачных историй Джамбаттиста Базиле может похвастаться участием Сальмы Хайек, Венсана Касселя и Джона Си Райли. Спустя три года Гарроне возвращается к своему стилю, принесшему ему известность, и «Догмэн», вошедший в каннский конкурс, стал одним из ярких событий фестиваля.

Кадр из фильма «Догмэн»

Парадоксально, но мастеровитую работу оказывается очень трудно похвалить: фильм переполнен насилием, очень давящим и настолько натуралистичным, что даже его качества застилаются этой неприятной пеленой. Оно не показывается в каждом кадре (более того – оно не всегда физическое), но тревога и ощущение дискомфорта не покинут зрителя с момента первого появления на экране огромного Симоне (Эдоардо Пеше) – этот кокаинщик с трудом разговаривает, за его взглядом трудно увидеть наличие хоть какой-то души, а габариты внушают поистине животный физиологический ужас. На контрасте с ним – главный герой (сыгравший его Марчелло Фонте получил в Каннах приз за лучшую мужскую роль). Марчелло, в общем-то, положительный персонаж: искренне любит свою дочь, отдаётся своей работе с энтузиазмом и может усмирить даже самого грозного пса, но не человека: при виде Симоне он начинает казаться мелким и жалким, самой забитой и грязной собачонкой, не способной на проявление хоть какой-то воли. Матео Гарроне предлагает зрителю два полюса: на одном – жестокость, грубая сила и тупая злоба, на другом – трусость и раболепие. Постоянно возникающая параллель с собаками здесь кажется уместной отчасти – в них тоже можно найти и то, и другое, но положительных качеств благородных псов (отзывчивость, верность, доброта) не найти ни в одном из двух главных персонажей.

Кадр из фильма «Догмэн»

Заискивание Марчелло перед Симоне – это совсем не собачья верность, а поведение раба перед господином: неудивительно, что когда эксплуатация доходит до какого-то предела, то неизбежно и восстание. Бунт маленького человека, который расцветает ещё большим насилием, закончится очень печально. И Гарроне, сделавший прекрасный по своему воздействию фильм – тошнотворный и дискомфортный кошмар, – оставляет нам и Марчелло неутешительный финал, который трудно назвать освобождающим. В каком-то смысле режиссёр оказывается здесь в позиции, схожей с той, которую занимает Симоне: его грубая сила подчиняет себе зрителя, поэтому неудивительно, что кто-то может попытаться от неё отбиться. «Догмэн» – очень сильный и профессионально сделанный фильм, но полезно помнить о том, что такое кино не всегда оставляет после себя приятное ощущение.

Марат Шабаев

В российском прокате с 15 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Догмэн»