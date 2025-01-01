Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Маттео Гарроне
Награды
Награды и номинации Маттео Гарроне
Matteo Garrone
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Маттео Гарроне
Каннский кинофестиваль 2012
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2015
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Лучший режиссер
Победитель
Best Film
Победитель
Lanterna Magica Award
Победитель
ImpACT Award
Победитель
Green Drop Award
Победитель
Best Film
Победитель
SIGNIS Award
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Победитель
UNESCO Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1998
FEDIC Award - Special Mention
Победитель
Kodak Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000
Cinema of the Present - Lion of the Year
Номинант
Берлинале 2004
Золотой берлинский медведь
Номинант
Все говорят про «Уэнсдэй», но зрители смотрят и другое: 5 настоящих хитов-сериалов Netflix 2025 года
6,7 млн просмотров у пяти коротких серий: это аниме про злого совенка обсуждает весь YouTube
Второй сезон турдизи «Далекого города» уже в разгаре, вышло 6 эпизодов: узнали, сколько серий всего приготовили создатели
Отсняли только 15 эпизодов: у руля 8 сезона «Невского» новый режиссер — фанаты гадают, не превратится ли он в мини-сериал
Средневековье, щепотка мистики и герои, что мрут как мухи: у «Игры престолов» есть суровый «брат» из BBC — недооцененная жемчужина
Не только «Солнцестояние»: лучшие фольклорные хорроры, которые стоит припасти на Хэллоуинскую ночь
Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)
Джонни Депп возвращается — только не на корабль: новая роль окончательно уводит его от «Пиратов Карибского моря 6»
Никулина в «Операции "Ы"» все узнают: а вы попробуйте вспомнить 5 других фильмов СССР по кадрам с гитарой (тест)
Без «Кавказской пленницы» и «Иронии судьбы»: зрители выбрали 6 фильмов СССР с рейтингом 7.1+ – хотят, чтобы по ТВ их показывали чаще
«Зашифровано многое»: Михалков оставил тайное послание в первых секундах фильма «12» — и спустя 18 лет объяснил его смысл
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667