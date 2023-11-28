Сенегальский парень совершает одиссею через Африку в трейлере фильма «Я — капитан»

Кинокомпания Pathé представила трейлер приключенческой драмы о взрослении «Я — капитан», автором которой является режиссер Маттео Гарроне, ранее снявший такие картины, как «Догмэн» (2018), «Пиноккио» (2019) и «Страшные сказки» (2015). Мировая премьера состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале, где фильм получил ряд наград, включая «Серебряного льва за лучшую режиссерскую работу».

«Я — капитан» представляет собой эпичную историю о подростке, который вместе со своим кузеном решает оставить сенегальскую столицу Дакар и отправиться в Европу. Подобно древнегреческому Одиссею, протагонисту доведется преодолеть множество преград, в ходе которых ему придется побывать живым товаром и животным, прежде чем он наконец превратится в героя. Ему доведется пробираться через пустыню и море, сталкиваясь с неоднозначной и противоречивой природой окружающих людей. Мечты, надежды и амбиции главных героев превратятся в борьбу за выживание, в которой нет место жалости.

Съемки прошли в Сенегале, Италии и Марокко. По части языков в фильме звучат волоф и французский.

Во французском прокате «Я — капитан» появится в январе 2024 года. О дате выхода в России информации пока нет.