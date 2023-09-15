«Я — капитан»: Рецензия Киноафиши

«Серебряный лев» за лучшую режиссерскую работу, «Премия Марчелло Мастроянни», «Премия Пазинетти» за лучший фильм — список можно продолжать, потому что «Я — Капитан» Маттео Гарроне покорил сердца жюри, критиков и зрителей на 80-м Венецианском кинофестивале. Иначе бы не могло быть, потому что итальянский режиссер рассказывает непростую историю о сенегальских беженцах, желающих найти новую жизнь на просторах Европы. Актуально, страшно и тревожно говорить сейчас об иммигрантах в западных странах — Гарроне берется за тему у всех на слуху и, словно по учебнику, рассказывает, как нужно правильно относиться к данной проблеме. А как же еще достучаться до хорошего среднего европейского класса?

Я — Капитан

В центре сюжета — два сенегальских подростка, которые устали жить в полной нищете. Им очень хочется обеспечивать свои семьи, усердно помогать матерям и сестрам, но на просторах африканской страны мало чего можно добиться. Мальчики мечтают о Европе, откуда будут присылать деньги своим родным и не сильно беспокоиться о своем туманном будущем. Они верят, что Италия — это страна возможностей для них, поэтому они собирают значительную сумму денег и отправляются через пустыню за лучшей жизнью.

Тему мигрантов можно считать самой сложной и вечной в былом и современном мирах. Сколько было заголовков о том, как в Кале разрушают лагеря беженцев, Британия отправляет обратно всех нелегалов, а на границе с Италией между европейскими странами просят выйти из автобуса большинство африканцев. Страны Евросоюза и не только публично изображают себя самаритянином, но на деле никак не помогают беженцам, которым и так много страшного пришлось пережить на улицах родины. Маттео Гарроне очень близко к сердцу воспринимает любые истории про «маленьких людей» перед несправедливостью крупного политического и социального аппарата. Африканские беженцы, герои его нового фильма, именно такие, незаслуженно обиженные собственным государством, а также проигнорированным новым. Только почему же «Я — Капитан» — это больше про white gaze («белый взгляд»), нежели про серьезный анализ проблемы современного социума?

Я — Капитан

Исторически сложилось, что о проблемах бедных, несчастных и «не таких» человечество узнает благодаря наблюдениям людей, которым социально и финансово повезло. Хорошие люди из среднего класса берут в руки перо и начинают вести дневник о своих похождениях в самых неблагоприятных районах своего города. Кого-то очень сильно напоминает, неправда ли? Сразу же в памяти всплывают произведения английского писателя Чарльза Диккенса, познакомившего литературный мир со всеми ужасами реализма. «Оливер Твист», «Дэвид Копперфильд» и «Большие надежды» — истории про бедных молодых людей, столкнувшихся с несправедливостью. Но даже несмотря на все финансовые сложности самого писателя, его социальный статус сына бывшего английского чиновника невозможно стереть из личной биографии.

А при чем же тут «Я — Капитан»? Дело в том, что Маттео Гарроне предстает итальянским Диккенсом, но вместо слов использует киноязык, которой по влиянию и восприятию на людей считается самым сильным. Его перспектива как белого мужчины из западной европейской страны разнится с реальными представлениями любого другого африканского, иранского, сирийского или афганского режиссера, но кто-то же должен донести до массы все проблемы «униженных» и «оскорбленных». Таким образом, Гарроне заинтересовывается жестокой историей лагерей для иммигрантов в Ливии и создает двух сенегальских протагонистов, желающих отправиться в Италию за новой жизнью, но перед этим пройти через все круги ада.

Я — Капитан

Преисподняя у Гарроне, конечно же, обрамлена элементами магического реализма, чтобы как-то сгладить жестокость настоящего мира. Поэтому сновидения, бредовые видения, летающие человечки — это ничего необычного для придуманной вселенной в фильме «Я — Капитан». Само путешествие из Сенегала до берегов Сицилии у режиссера — очень драйвовое роуд-муви, где есть и пытки, смерть в пустыне и пулевые ранения. Главные персонажи страдают, плачут, дерутся, бегут, смеются, работают под знойным солнцем, плывут, совладают с жаждой, но выживают. Мальчики становятся настоящими супергероями в этой сказке, настоящими хозяевами своих судеб, но это же всего лишь кино, да? А как же еще донести до богатой аудитории буржуазного кинофестиваля, проходящего на одном из самых дорогих островов Венеции Лидо, чем не через магические элементы и силу воображения? Жюри под предводительством молодого режиссера Дэмьена Шазелла и купилось, поэтому и одарило Маттео Гарроне главной режиссерской наградой. Просто белый мужчина создал историю про бедных африканских детей для таких же белых и богатых. Спасибо, лучше посмотреть снова «Судный день» Абу Бакр Шоуки или «Капернаум» Надин Лабаки на худой конец.