Наемный убийца устраивается на работу в колл-центр в трейлере комедии «Не буди во мне киллера»

Кинокомпания Arna Media представила дублированный трейлер французской криминальной комедии «Не буди во мне киллера». Главные роли в фильме исполнили Франсуа Дамиенс («Голос семьи Белье»), Уилльям Лебхил («Моя бывшая подружка»), Лора Фельпен («Астерикс и Обеликс: Поднебесная») и Ванесса Паради («Нож в сердце»).

В центре сюжета — профессиональный киллер Макс (Дамиенс). Однажды во время выполнения очередного задания он неожиданно теряет сознание от вида крови. Оказывается, что из-за эмоционального потрясения у убийцы развилась гемофобия. Возможность продолжать преступную карьеру закрывается для него навсегда. Планы, расписанные на год вперед, рушатся. Жена Макса (Паради) негодует из-за того, что ее мужчина остался без работы и вынужден коротать свои дни в безделье. К счастью, на помощь киллеру приходят неравнодушные соседи: они помогают герою устроиться в местный колл-центр, который отчаянно нуждается в добрых и отзывчивых людях. Однако прошлые работодатели Макса не готовы так просто расстаться со своим бывшим сотрудником.

Режиссером и сценаристом картины выступила Сесилия Руа, наиболее известная по мелодраме «Мои мелкие поступки» и комедии «Семейная фотография».

Российская премьера «Не буди во мне киллера» состоится 15 июня.