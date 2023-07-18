Подростки из провинции идут на авантюру ради игровой приставки в трейлере «Развода по-геймерски»

Кинокомпания Global Film представила дублированный трейлер французской драматической комедии «Развод по-геймерски».

Главные герои — четырнадцатилетние подростки Джордан (Эван Бурдель) и Патрик (Ной Зандуш), в жизни которых происходит настоящая трагедия: ломается их любимая приставка Playstation. Живи они в большом городе, то незамедлительно достали бы себе новую консоль, однако в их захолустном городке на юге Франции раздобыть такую вещь весьма проблематично. Однажды Джордан случайно бреет голову налысо, из-за чего всего все окружающие решают, что мальчик заболел раком. Осознав преимущества своего положения, он решает воспользоваться ситуацией и открыть сбор средств на свое лечение, которые, конечно же, на самом деле пойдут на покупку новой Playstation. Сначала его план идет как нельзя лучше, но со временем афера выходит из-под контроля.э

В фильме также сыграли Алаис Бертран, Клара Мачадо, Орельен Мулен и другие. Кроме того, одну из ведущих ролей в картине исполнила знаменитая певица и актриса Ванесса Паради — она воплотила мать Джордана. Режиссером фильма выступил Хьюго П. Томас, наиболее известный по комедии «Вилли I».

«Развод по-геймерски» выйдет в официальный российский прокат 10 августа.