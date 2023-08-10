«Развод по-геймерски»: Рецензия Киноафиши

10 августа в российский прокат выходит картина французского режиссера Хьюго П. Томаса «Развод по-геймерски», локализованное название которой может многих зрителей смутить. На самом деле это всего лишь хаотичный кликбейт, а в оригинале фильм переводится как «Молодежь» (Juniors). Возможно, «разводилово» действительно геймерское, но жизнь в маленьком городке на юге Франции показано вполне себе реалистично — по этой причине на картину стоит обратить внимание.

В центре сюжета четырнадцатилетние подростки Джордан и Патрик, которые любят «мазаться» в Skyrim на своей любимой PlayStation 4 в свободное время от школы. В их маленьком городке на юге Франции ничего не происходит, автобусы до школы либо опаздывают, либо приходят раньше времени — другими словами, просто невозможно следить за расписанием. Мальчикам ничего не остается, как интересоваться виртуальными и придуманными мирами, потому что их реальная жизнь слишком скучная. Однажды после долгих игровых часов их любимая PlayStation сгорела. Подростки отправились в ближайшую мастерскую, где не только чинят технику, но и машины, и другое «железо». Карманных денег еле-еле хватает на полноценный ремонт, но, оказывается, приставка не подлежит восстановлению. Растерявшиеся мальчики придумают интернет-аферу по сбору денег на лечение от рака — как раз Драгана неудачно постригли и ему пришлось побриться налысо. Только удастся ли им дальше жить во лжи и накопить на PlayStation 5?

Развод по-геймерски

На самом деле юг Франции сильно отличается от Лазурного берега, который находится восточнее реальной локации. Никакой роскоши, гламура и позитивности. Настоящая французская жизнь кроется в городах, далеких от моря. Окрестности на границе большого населения Тулуза состоят из маленьких поселков, почти деревень, где можно спокойно забрести на вспаханное поле с кучей сена. В одном из таких живут молодые ребята Джордан и Патрик, которым просто нечем себя занять, так как в их любимом городе абсолютно ничего не происходит. Конечно, Amazon спокойно доставит все необходимое для комфортной жизни, но что делать молодому организму с бесконечными идеями в голове в замкнутом пространстве?

История Джордана и Патрика в первую очередь — про поиск себя и страх перед будущим. Когда Playstation 4 не стало, жизнь оказалась слишком реальной, где в школе с тобой никто не разговаривает, «буллят» за лысую голову», а девочки даже не смотрят в твою сторону. Еще твой лучший друг постоянно носит мерч футбольного клуба Arsenal, как будто ограбил их флагманский магазин. Реальность оказалась слишком тяжкой и скучной, а ведь это только пролог перед взрослой и длинной жизнью.

Несмотря на то что свой путь ребята начали со лжи и настоящего мошенничества, они все равно воспринимают созданную ими же ситуацию слишком невинно. Мальчики просто хотели дальше углубляться в свой игровой «эскапизм» и не замечать, что мама постоянно работает и не появляется дома, оставляя записочки со сладкими словами на холодильнике. Джордан в свои четырнадцать лет проходит через серьезный подростковый кризис, где еще детская невинность не ушла на второй план, а понимание реальной и взрослой жизни очень сильно пугает. Эмоциональный парадокс заставляет молодого парня делать и придумывать сумасшедшие вещи про болезнь раком, свои интересы и жизнь в целом. Он не знает, когда остановится, но это всего лишь обычный человеческий опыт, через который проходит практически каждый житель этой планеты.

Развод по-геймерски

Так невинная афера становится настоящей драмой, где больше внутренних поединков, чем внешних. В картине нет социальных моралей о гуманизме, добре, зле и всем остальном. «Развод по-геймерски» — это не только про раскаяние и сострадание, больше про сложности взросления. Это развод не про деньги, а про то, что реальная жизнь может оказаться таким разочарованием.

Картина «Развод по-геймерски» станет хорошим времяпровождением, если вы любите легкие французские мелодрамы с красочными и очень понятными героями. Фильм ощущается теплым и открытым, как будто сам находишься и сидишь на стогу сена под южным солнцем свободного ветра.