Эмир Кустурица
Награды
Награды и номинации Эмира Кустурицы
Emir Kusturica
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Эмира Кустурицы
Каннский кинофестиваль 2004
Кинематографическая премия Французской национальной системы образования
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1995
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1989
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1985
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Каннский кинофестиваль 2007
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2016
Little Golden Lion
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1998
Silver Lion
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Laterna Magica Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1981
FIPRESCI Prize
Победитель
Best First Work
Победитель
AGIS Award
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Победитель
Golden Lion
Номинант
ММКФ 2004
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 1998
Приз зрительских симпатий
Победитель
Берлинале 1993
Специальный приз жюри
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
