«Девять жизней»: Рецензия Киноафиши

Мечты Джипси близки к осуществлению. Издатель в восторге от черновика ее первой книги и предлагает полноценный контракт с единственным условием — текст нужно сдать в течение двух недель. Теперь она может оставить шест для стриптиза и отправиться в долгожданный круиз, чтобы спокойно закончить работу. Но звонок соседа вносит коррективы в эти планы. Он надеется, что Джипси поможет ему выиграть время и уговорит своего бывшего парня дать ему еще немного времени на возвращение денег. Но ей не удается предотвратить самого худшего. Пытаясь прийти в себя и как-то оставить это в прошлом, девушка обнаруживает дома незваного гостя — выжившего сына соседа. Джипси решает помочь мальчику и отвезти его к дяде. Но за их головами уже выслана команда головорезов, которые готовы на все ради выполнения задания.

Девять жизней

Сэм только что потерял родителей, и ему не оставили времени осознать весь ужас случившегося. Теперь он просто несется вперед в надежде спасти свою жизнь, чтобы когда-то начать все с чистого листа. Джипси, пускай и вопреки своей воле, становится его ангелом-хранителем. В дороге черствая и повидавшая многое героиня, конечно, постепенно проникается добрыми чувствами к мальчику. Все разногласия в поездке возникают из-за возраста и накопленных с годами страхов, которых пока лишена юность. В этих столкновениях и рождается химия между персонажами. Каждый несет свою правду, способную преобразить партнера и наконец-то преодолеть травмы прошлого. Джипси добреет и понимает, что прошлое не должно ею управлять, и дописанная книга не сможет это исправить. Сэм же начинает стремительно взрослеть и пытается примириться с окружающим миром. Вместе они становятся сильнее, и даже редкие ссоры помогают осознать им собственную опору друг в друге.

Название фильма (в оригинале он называется «Девять пуль») объясняет сама Джипси. Она рассказывает Сэму, что ее способны убить лишь 9 пуль. Несмотря на подобное заявление, в фильме практически нет экшена и перестрелок. Большую часть времени нас ждут выяснения отношений. Даже с главным злодеем, которого сыграл Сэм Уортингтон. Он оказывается карикатурным выходцем из Техаса, постоянно носит ковбойскую шляпу и не прощает даже малейших просчетов. Для него самым ценным являются деньги и власть, которые он и пытается вернуть, наказав мальчика. Но и он любит поговорить, особенно с Джипси, ставшей его криптонитом.

Девять жизней

Несмотря на подачу, каких-то глубоких откровений ждать не стоит. Усвоенные истины будут довольно бесхитростными, подчеркивая непростой образ жизни персонажей. Их отражает и приземленный финал, который позволяет не только вынести уроки, но и применить их в дальнейшей жизни. Зло получит по заслугам, а добро с кулаками отправится в закат на своих двоих. Самым важным в картине становится не конечная точка, а сама поездка. В ней случается всякое, но каждое решение и выбор показывают рост и движение героев вперед. Они не поступаются принципами и продолжают помогать ближнему, долго не признаваясь себе, что на самом деле являются хорошими людьми. Просто оказались не в том месте и не в то время.

«Девять жизней» — типичным роуд-муви, в котором путешествие является лишь поводом, чтобы оглянуться вокруг и наконец раскрыть глаза. Химия между главными героями делает эту поездку увлекательной, прикрывая собой довольно незамысловатый сюжет. Мрачный тон происходящего разбавляет лишь пара шуток и лучший друг Сэма — обаятельный песик. Хотя развеселить может и довольно карикатурный злодей, который изредка появляется на экране. Главное, быть готовым к неторопливому темпу истории и отсутствию большого количества действия.